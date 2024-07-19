İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmet bekleyen mahallelerde sorunları tespit etmek için SAHA ekipleri kurdu

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin hizmet bekleyen mahallelerinde sorunları yerinde tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için kurduğu İzmir Sokakta Analiz Hizmette Adalet (SAHA) ekipleri, çalışmalarına başladı. Elde ettikleri verileri çözüm için birimlere yönlendiren ekipler, "Yurttaşlarımız mutluysa biz de mutluyuz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın toplum katılımıyla sorunları yerinde analiz edilerek çözüme kavuşturulması için görevlendirdiği SAHA ekipleri, sokaklarda teker teker yurttaşların kapısını çalmaya başladı. Öncelikle çözüm bekleyen mahallere giderek sorunları kaynağından tespit eden ekipler, ilk olarak Karabağlar Gazi, Özgür ve Devrim mahallelerinde çalışmalarına başladı. Yurttaşların sorunlarını, taleplerini ve iletişim bilgilerini alan ekipler, topladıkları talepleri öncelik sırasına göre not alıp analiz ederek, çözüme kavuşturulmak üzere yetkili birimlere iletti.

"Vatandaşlarımız mutluysa biz de mutluyuz"

Karabağlar'daki üç mahallede saha çalışması yaptıklarını belirten İzmir SAHA Ekibi Saha Sorumlusu Merve Ören, şöyle konuştu:

"İzmir SAHA, aslında açılımıyla sokakta analiz, hizmette adalet anlayışıyla yola çıkan bir ekip. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, toplum katılımıyla sorunların yerinde tespit edilmesine son derece önem veriyor. İzmir'in sosyal ve kentsel olanakları kısıtlı mahallelerini tespit ederek bu mahallelere gidip hane halkıyla, esnafla, o mahallede yaşayan herkesle birebire görüşmeler yaparak sorunları yerinde tespit ediyor, uygulama ve koordinasyon kuruluyla çözüme kavuşturuyoruz. Belediye ve vatandaşımız arasında bu köprüyü kurduğumuz için son derece mutluyuz. Yatırımların doğru yapılması için sorunun yerinde tespit edilmesi gerekiyor. Biz de ihtiyaca yönelik çalıştığımız için kendimizi hem şanslı hem mutlu hissediyoruz. Yurttaşlarımız inanılmaz derecede mutlu. İnsanlar kendilerini değerli hissettiklerini söylüyorlar. Kendi sorunlarını kendi mahallelerinde anlatabilecekleri bir kurum var karşılarında. Vatandaşlarımız mutluysa biz de mutluyuz."

"Sorunları detaylı olarak sosyolojik bakış açısıyla inceliyoruz"

Ekibin başında Başkanımız, genel sekreterimiz ve proje yöneticimiz bulunuyor. Ekip, saha analiz- araştırma ile uygulama ve koordinasyon olmak üzere iki alana ayrılıyor. 11 kişilik saha analiz ve araştırma kısmında bizler teker teker hane görüşmeleri yapıyoruz. Sorunları, belediyemizin görev ve sorumluluk alanlarına göre daire başkanları bünyesinde sınıflandırıyoruz. Belediyemiz sorumluluğunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin talepleri de alıyoruz. Bunları analiz edip sosyolojik olarak da inceleyip bir rapor hazırlıyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yetkili mercilerinin yer aldığı uygulama ve koordinasyon ekibine iletiyoruz. Bu raporda o mahallenin tüm nüfusunu etkileyecek konular da yer alıyor. Onlar bu konuları inceleyip çözüme kavuşturuyor. Biz de kurulun vermiş olduğu kararları, çözüm aşamalarını bizzat talep eden vatandaşı arayarak ya da yerine giderek kendilerine bildiriyoruz."

Vatandaşlar, SAHA ekiplerinin çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

-Tağı Aksu: "Yalnız olmadığımızı hissettik. Halkın nabzının tutulması güzel bir şey. Kapıyı çaldığınız için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. İnşallah halkımız da buna duyarlı olur."

-Tamariye Turan: "Halk olarak bize ulaşılmasını istiyoruz. Bu hizmetten çok memnunum. Her zaman başımızın tacısınız. Gelirseniz, giderseniz kapımız her zaman açık."

- Murat Yaşa: "Halkımızın düşüncelerinin, taleplerinin Başkan'a ulaşacak olması bizi mutlu eder. Ben 50 senedir burada oturuyorum, hiç böyle bir çalışma ekibini görmedim. Geçenlerde aynı çalışmayı pazaryerinin orada gördük. Sanıyorum Cemil Başkan geldikten sonra bu çalışmalar başladı. Bizi ziyaret eden ekibin yaklaşımı, iletişimi de çok güzel."