İzmir-Çeşme Otoyolu\'nda kamyonette 16 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde durdurulan kamyonette 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçırılmasını organize eden suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 1 Ekim'de İzmir- Çeşme Otoyolu Karaburun Gişeleri mevkisinde takibe alınan B.Y. idaresindeki kamyonet durduruldu.

Araçtaki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.