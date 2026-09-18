İzmir'de 13 kilometrelik atık su hattında temizliğin yarısı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de 13 kilometrelik atık su hattında temizliğin yarısı tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir\'de 13 kilometrelik atık su hattında temizliğin yarısı tamamlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Mürselpaşa Bulvarı ile Bayraklı arasındaki 13 kilometrelik ana atık su hattında gece mesaisiyle temizlik yapıyor. Hattın 6,3 kilometresi temizlenirken, 6 bin 200 metrekarelik epoksi uygulamasının yaklaşık 2 bin metrekaresi tamamlandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri temiz körfez hedefi doğrultusunda Mürselpaşa Bulvarı ile Bayraklı arasındaki 13 kilometrelik ana atık su hattında gece mesaisi yapıyor. Hattın 6,3 kilometresinde temizlik tamamlanırken, yıpranan yüzeyler epoksiyle güçlendiriliyor; 6 bin 200 metrekarelik uygulamanın yaklaşık 2 bin metrekaresi bitirildi.

İzmir Körfezi'nin kirletici unsurlardan korunmasına yönelik çalışmalarını farklı alanlarda sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne atık su taşıyan Büyük Kanal Projesi kapsamında, Mürselpaşa Bulvarı ile Bayraklı arasındaki 13 kilometrelik ana atık su hattında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kent yaşamını ve sistemin işleyişini mümkün olduğunca etkilemeden gerçekleştirilen çalışmalar özellikle gece saatlerinde yoğunlaşıyor. Saat 22.00'de başlayan mesai sabahın ilk saatlerine kadar sürüyor. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ana hatta giren ekipler, yıllar içinde kanalda biriken ve hattın taşıma kapasitesini olumsuz etkileyebilecek malzemeleri temizliyor. Fatih Caddesi'nde sürdürülen çalışmalar kapsamında hattın 6,3 kilometrelik bölümü temizlendi. Böylece temizlik çalışmalarında yaklaşık yüzde 48 seviyesine ulaşıldı.

TEMİZLENEN HAT EPOKSİYLE GÜÇLENDİRİLİYOR

Çalışmanın bir diğer önemli ayağı ise hattın yapısal olarak güçlendirilmesi. Uzun yıllardır hizmet veren kanalın zamanla yıpranan yüzeyleri, temizlik işlemlerinin ardından güçlü ve dayanıklı bir kimyasal bileşik olan epoksi ile kaplanıyor. Bu yöntemle mevcut hattın yapısal dayanımının artırılması ve kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor. Toplam 6 bin 200 metrekarelik alanda yapılması planlanan epoksi uygulamasının yaklaşık 2 bin metrekaresi tamamlandı. Böylece epoksi çalışmalarında yüzde 32 seviyesine ulaşıldı.

Kaynak: ANKA
İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresiİzmir Büyükşehir Belediyesiİzsu Genel MüdürlüğüBelediyeGüncelİzmirÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı Vicdansız baba “Kızını dövmeyen dizini döver“ dedi Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı! Vicdansız baba "Kızını dövmeyen dizini döver" dedi
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim’i satın almak için görüşmelere başladı Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı
Çayırbaşı’nda havaya 5 el ateş açıldı Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi Çayırbaşı'nda havaya 5 el ateş açıldı! Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi
Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
İş insanına ’dana deviren’ tuzağı Başrolde eski eşi ve çocukları var İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti
11:10
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, Fransa Ligi’nin en iyisi seçildi
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL’lik mal varlığına el kondu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL'lik mal varlığına el kondu
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:29
Atılan manşetler olay Bütün Fransa Beşiktaş’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
10:07
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
10:02
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı O anlar kamerada
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 11:16:38. #.0.2#
SON DAKİKA: İzmir'de 13 kilometrelik atık su hattında temizliğin yarısı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement