İzmir\'de 13 kilometrelik atık su hattında temizliğin yarısı tamamlandı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri temiz körfez hedefi doğrultusunda Mürselpaşa Bulvarı ile Bayraklı arasındaki 13 kilometrelik ana atık su hattında gece mesaisi yapıyor. Hattın 6,3 kilometresinde temizlik tamamlanırken, yıpranan yüzeyler epoksiyle güçlendiriliyor; 6 bin 200 metrekarelik uygulamanın yaklaşık 2 bin metrekaresi bitirildi.

İzmir Körfezi'nin kirletici unsurlardan korunmasına yönelik çalışmalarını farklı alanlarda sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne atık su taşıyan Büyük Kanal Projesi kapsamında, Mürselpaşa Bulvarı ile Bayraklı arasındaki 13 kilometrelik ana atık su hattında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kent yaşamını ve sistemin işleyişini mümkün olduğunca etkilemeden gerçekleştirilen çalışmalar özellikle gece saatlerinde yoğunlaşıyor. Saat 22.00'de başlayan mesai sabahın ilk saatlerine kadar sürüyor. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ana hatta giren ekipler, yıllar içinde kanalda biriken ve hattın taşıma kapasitesini olumsuz etkileyebilecek malzemeleri temizliyor. Fatih Caddesi'nde sürdürülen çalışmalar kapsamında hattın 6,3 kilometrelik bölümü temizlendi. Böylece temizlik çalışmalarında yaklaşık yüzde 48 seviyesine ulaşıldı.

TEMİZLENEN HAT EPOKSİYLE GÜÇLENDİRİLİYOR

Çalışmanın bir diğer önemli ayağı ise hattın yapısal olarak güçlendirilmesi. Uzun yıllardır hizmet veren kanalın zamanla yıpranan yüzeyleri, temizlik işlemlerinin ardından güçlü ve dayanıklı bir kimyasal bileşik olan epoksi ile kaplanıyor. Bu yöntemle mevcut hattın yapısal dayanımının artırılması ve kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor. Toplam 6 bin 200 metrekarelik alanda yapılması planlanan epoksi uygulamasının yaklaşık 2 bin metrekaresi tamamlandı. Böylece epoksi çalışmalarında yüzde 32 seviyesine ulaşıldı.