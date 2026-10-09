İzmir'de 30 sanıklı elektrik akımı davası yeni bilirkişi raporu için ertelendi

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sırasında su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay'ın (44) hayatını kaybetmesiyle ilgili "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası verilen 30 sanığın istinafta yargılanmasına devam edildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının söz verdiği tutuksuz sanıklardan İZSU çalışanı Mehmet Zeki Aytulun, "Kadrom kanal işçisi. Ben 23 ay cezaevinde kaldım. Kendime hep 'Nerede hata yaptım?' diye sordum. İZSU'da tek suçlu ben miyim? Kanal, dünyadaki en kötü iş. 65 yaşındayım. Aileme, çocuğuma rezil oldum. Bu kurumda sadece yetkili ben miyim?" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında ek bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Dinlenen sanık avukatları da farklı bir heyetten yeni bilirkişi raporu alınmasını istedi.

Mahkeme heyeti, yeni ek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

?Olay ve dava süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda, su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili 46 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi heyeti oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin olduğu yerde yeniden keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

Mahkeme, 10 Ekim 2025'teki karar duruşmasında 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları vermiş, 9 sanık beraat etmiş, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar verilmişti.

Tutuklu sanıkların istinaf başvurusu üzerine "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verilen 12 sanık tahliye edilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tahliye edilen 30 sanık hakkında duruşma açılmasına karar vermişti.