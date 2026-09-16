İzmir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde hareket halindeki lastik bottaki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareket halindeki lastik bottaki 2'si çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.