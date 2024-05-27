İzmir'de 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir\'de 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun, Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplamda 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaburun açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta 30 göçmen kurtarılırken, Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salında 7 göçmen kurtarıldı. Urla açıklarında ise 29 düzensiz göçmen yakalandı.

27.05.2024 01:31
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İzmir'in Karaburun, Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından sürüklenen lastik bottaki 4'ü çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme açıklarında da görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsularınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 7 düzensiz göçmeni kurtardı.

Urla açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan botta 8'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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