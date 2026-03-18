İzmir'de 40 Ton Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
İzmir'de 40 Ton Sahte Alkol Operasyonu

İzmir\'de 40 Ton Sahte Alkol Operasyonu
18.03.2026 17:31
İzmir merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 40,2 ton sahte etil alkol ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40,2 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri taklit, sahte şişeli içki satışı ve dağıtımını yapan şüphelere yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin bağlantıları, imalat ve depo adreslerinin tespit edilmesi amacıyla teknik ve fiziki takip başlatıldı. 12 Mart'ta İzmir'in Buca, Konak, Bornova ve Kemalpaşa ilçeleri ile Aydın, Manisa ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 TUTUKLAMA

Operasyonda 5 ev, 3 depo, 1 iş yeri ve 6 araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 40,2 ton taklit etiketli etil alkol, 500 taklit etiket, 1500 kapak, 80 boş bidon, 15 adet 1 tonluk boş tank, 3 etil alkol arıtma cihazı ve 1 aktarım motoru ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 40 Ton Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
’Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu 'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu
Almanya’da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi
Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

17:51
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
SON DAKİKA: İzmir'de 40 Ton Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
