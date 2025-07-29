İzmir'de 68 Çocuk için Sünnet Şöleni Düzenlendi

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 68 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Sultan 2. Beyazıd Vakfının 529 yıllık vakfiyesinde yer alan hayır şartı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Hisar Camisi'nde yapılan dua ile başladı. Ardından sünnet olan çocuklar için şehir turu düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Konak Meydanı'nda mehteran gösterisi sunuldu. Daha sonra çocuklar ve aileleri için İzmir Körfezi'nde tekne turu yapıldı.

Günün sonunda ise düğün salonunda düzenlenen programla kutlamalar tamamlandı.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 2 yıldır 81 ilde bu şölenin yürütüldüğünü söyledi.

Kentteki 68 çocuğun sünnet şölenine katıldığını ve hem çocukların hem ailelerin unutulmaz bir gün yaşadığını belirten Can, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın hastanede sünnetleri yapıldı. En güzel kıyafetler alındı. Her çocuğumuza bisiklet hediye ediyoruz, altın takıyoruz. Eğlencelerle, halk oyunlarıyla, mehter gösterileriyle müthiş, dolu dolu bir gün. Gündüzden başlayarak gecesiyle devam eden ecdat emaneti hayır şartını en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu çocuklar bizim gıda desteği sağladığımız, yetim ve öksüz olan, yardıma muhtaç ailelerimizin çocukları. Hem sünnetlerini hem düğünlerini yaptık. Ömürlerinde unutamayacakları bir anı olacak."