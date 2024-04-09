İzmir'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda, Furkan Uzunoğlu ile arkadaşı C.G. arasında çıkan tartışma sonucunda C.G. tarafından bıçaklanan Uzunoğlu hayatını kaybetmişti. Şüpheli C.G. gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

09.04.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Furkan Uzunoğlu'nun (28) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli C.G'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen C.G, tutuklandı.

Olay

Mimar Sinan Mahallesi 1393 Sokak'taki evde, dün Furkan Uzunoğlu ile arkadaşı C.G. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. bıçakla Uzunoğlu'nu yaralamış, Uzunoğlu hayatını kaybetmişti. C.G. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

İzmir, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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