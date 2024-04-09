İzmir'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Furkan Uzunoğlu'nun (28) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli C.G'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen C.G, tutuklandı.
Olay
Mimar Sinan Mahallesi 1393 Sokak'taki evde, dün Furkan Uzunoğlu ile arkadaşı C.G. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. bıçakla Uzunoğlu'nu yaralamış, Uzunoğlu hayatını kaybetmişti. C.G. gözaltına alınmıştı.
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 300 aileye erzak ve yetim 130 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı. Dostum Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Hanbaba ve gönüllüler, ilçede belirledikleri yetim ve öksüz çocuklar ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek ramazan kolisi dağıttı ve bayramlık kıyafet aldı. Hanbaba, dernek olarak yetim ve öksüz çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını ve bu tür yardımların ramazan dönemiyle sınırlı olmadığını belirtti.
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak kardeşlik ve birlik mesajı verdi.
Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar, kabir ziyareti yapanlarla dolup taştı. Vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti ve çiçekleri suladı. Elazığ Belediyesi ekipleri ise mezarlık ziyaretine gelenlere ikramlarda bulundu.
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yetişkin, yeni dönemde şehrin daha yaşanabilir ve güzel bir yer olması için çalışacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Çekmeköy Belediye Meclisi yeni dönem ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Orhan Çerkez, meclis üyeleriyle bayramlaşarak görevlerinde başarılar diledi.
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