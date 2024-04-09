İzmir'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Taşlıçay'da Bayram Yardımı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 300 aileye erzak ve yetim 130 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı. Dostum Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Hanbaba ve gönüllüler, ilçede belirledikleri yetim ve öksüz çocuklar ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek ramazan kolisi dağıttı ve bayramlık kıyafet aldı. Hanbaba, dernek olarak yetim ve öksüz çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını ve bu tür yardımların ramazan dönemiyle sınırlı olmadığını belirtti.