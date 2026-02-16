İzmir'de Ayakkabı Fabrikasında Yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı bir ayakkabı fabrikasının zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın üst katlarda bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.