İzmir\'de balıkçı barınağında kadın cesedi bulundu

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İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki balıkçı barınağındaki bir teknenin buzluğunda kadın cesedi bulundu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (26) ait olduğu belirlendi. Tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve bir çalışan gözaltına alındı.

Olay, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Dün akşam balıkçı barınağında rutin kontrol yapan güvenlik güçleri bir tekneden kötü koku geldiğini fark etti. Teknede yapılan incelemede buzluk içerisinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlendi. Savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Esgin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in kesin ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayın ardından tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve bir çalışanını gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.