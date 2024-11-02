İzmir'de Bıçaklama Olayında 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Bıçaklama Olayında 6 Şüpheli Tutuklandı

Konak'ta takside bıçaklanarak öldürülen Mehmet Kara'nın katil zanlıları tutuklandı.

02.11.2024 12:19
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İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin takside bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Zeytinlik Mahallesi'nde 31 Ekim'de Mehmet Kara'nın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan üvey kızı F.M. (23) ile M.K. (19), O.Ş. (16), S.D. (16), H.A. (17) ve M.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

F.M'nin emniyetteki ifadesinde, üvey babasının annesini para karşılığı başka erkeklerle ilişkiye zorladığını iddia ederek, bıçakla kovaladığı Mehmet Kara taksiye bineceği sırada "imdat bu sapık diye" bağırdığını, çevreden tanımadığını öne sürdüğü insanların geldiğini, bu esnada yanındaki bıçağı karın boşluğuna sapladığını, bıçağı da bahçeye attığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli O.Ş'nin ise Mehmet Kara'nın bir kadını taciz ettiğini öğrendiğini savunarak Kara'yı araç içerisinde baldırından bıçakladığını belirttiği kaydedildi.

Olay

Zeytinlik Mahallesi 1140 Sokak'ta Mehmet Kara (60) ile üvey kızı F.M'nin de bulunduğu bir grup arasında tartışma çıkmış, taksiye binen Kara, bu sırada kendisini takip eden şüphelilerce bıçaklanarak darbedilmiş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay anı, güvenlik kameralarına da yansımıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Kara, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Konak, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Bıçaklama Olayında 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Bıçaklama Olayında 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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