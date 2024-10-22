İzmir'de Bıçaklı Saldırı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir'de Bıçaklı Saldırı Davası Devam Ediyor

İzmir'de bıçakla saldırdığı İlayda Alkan'ın ölümü ve annesinin yaralanması davasına devam edildi.

22.10.2024 18:47
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İzmir'de parkta otururken bıçakla saldırdığı İlayda Alkan'ın ölümüne, annesi Oya Taran'ın da yaralanmasına neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.Y. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada maktulün annesi Oya Taran, babası Rıza Alkan, tanık M.A, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Söz verilen tanık M.A, "Bir adamın geldiğini gördüm. Elinde kesici bir alet vardı. Sonra bekçiler bu adamı yakaladı. Şüpheli direnmeden teslim oldu. Köprüden inmemize az kala yerde iki kişinin yattığını gördük. Yanlarına gittik. Ben anneye, arkadaşlarım genç kıza müdahalede bulundu. Elbiselerimizi çıkarıp yaralarına tampon yaptık. Her ikisi de hayattaydı. Elinde bıçak olan adamı 5 saniye anca gördüm." dedi.

Alkan'ın annesi Oya Taran ile babası Rıza Alkan da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Savunmaya geçen Y.Y. ise yaşananlardan önce yanlış anlaşılma nedeniyle İlayda tarafından sağ bacağından bıçaklandığını öne sürdü.

Sanık avukatı, Y.Y'nin, olaydan kısa süre önce saat kulesi yakınlarında, maktul tarafından bıçaklanarak yaralandığını, olayı karşı tarafın başlattığını iddia etti.

Mahkeme başkanı, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanık avukatlarının taleplerinin karşılanması için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart'ta parkta oturdukları sırada bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda Alkan ve annesi Oya Taran yaralanmış, hastaneye kaldırılan Alkan hayatını kaybetmişti.

Yakalanan şüpheli Y.Y. ise sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. Sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, izmir, Son Dakika

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