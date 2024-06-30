İzmir'de çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor

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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

(İZMİR) - İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Meydana gelen yangın ile mücadelemiz sürüyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde çıkan orman yangını bölgesinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'la birlikte incelemelerde bulundu. Yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Tugay, söndürme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İzmir Valisi Süleyman Elban'la da bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yangına ilişkin yaptığı açıklamalda ise şu ifadelere yer verdi:

"Selçuk ilçemizin Pamucak mevkisinde meydana gelen orman yangını ile mücadelemiz sürüyor. Selçuk Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel ve ilçe belediye başkanlarımızın da katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve İzmir Valimiz Sayın Süleyman Elban ile yangın söndürme çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Yangın söndürme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için koordineli bir şekilde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."