İzmir'de çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tugay, yangın söndürme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için koordineli bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

30.06.2024 03:23  Güncelleme: 03:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Meydana gelen yangın ile mücadelemiz sürüyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde çıkan orman yangını bölgesinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'la birlikte incelemelerde bulundu. Yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Tugay, söndürme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İzmir Valisi Süleyman Elban'la da bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yangına ilişkin yaptığı açıklamalda ise şu ifadelere yer verdi:

"Selçuk ilçemizin Pamucak mevkisinde meydana gelen orman yangını ile mücadelemiz sürüyor. Selçuk Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel ve ilçe belediye başkanlarımızın da katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve İzmir Valimiz Sayın Süleyman Elban ile yangın söndürme çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Yangın söndürme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için koordineli bir şekilde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Orman Yangını, Cemil Tugay, Selçuk, İzmir, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 04:38:17. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement