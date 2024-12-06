İzmir'de Cüzdan Gasbı: Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişiyi darbedip cüzdanını gasbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Suç Analiz Merkezi büro amirlikleri ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir kişinin darbedilerek cüzdanının gasbedilmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Kimlikleri belirlenen iki şüpheliden Y.E.S. (23) Torbalı ilçesinde, çalınan cüzdanla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Diğer şüpheli Y.B'nin (25) yakalanması için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.