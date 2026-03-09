İzmir Büyükşehir Şehir Tiyatroları, "Don Kişot–Çağdaş Bir Masal" Oyununu Torbalı'da Sahneledi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Şehir Tiyatroları, "Don Kişot–Çağdaş Bir Masal" oyununu, Torbalı'da minik sanatseverlerle buluşturdu. Oyun, renkli sahneleri ve hareketli müzikleriyle çocuklardan tam not aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), sanatı şehrin her köşesine taşıma vizyonu kapsamında turne programına Torbalı ile devam etti. Cervantes'in eserinden uyarlanan "Don Kişot–Çağdaş Bir Masal" adlı çocuk oyunu, Torbalı Belediyesi İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Koltukları dolduran dolduran yüzlerce çocuk, Don Kişot ve sadık dostu Sanço'nun maceralarına ortak oldu. Hareketli sahneleri, renkli kostümleri ve müzikleriyle dikkati çeken oyun, çocuklardan tam not aldı.

Geleneksel masala çağdaş bir dokunuş

Genel Sanat Yönetmenliğini Levent Üzümcü'nün üstlendiği İzBBŞT bünyesinde, Ahmet Ayaz Yılmaz tarafından yazılan ve yönetilen oyun; sadece bir şövalye hikayesi değil, çocuklara ve ailelere yönelik "kendilik meselesi" üzerine odaklanan modern bir anlatı sunuyor. Oyunda, başkahraman Don Kişot'un iyilik ve adalet peşindeki yolculuğu; savaşmanın ötesinde anlamanın, dinlemenin ve öğrenmenin gücüyle yeniden yorumlanıyor.

Don Kişot izleyicilerle buluşmaya devam edecek

Dekor tasarımını Anıl Işık, kostüm tasarımını Deniz Bilgili, dramaturgisini Halil Ünsal, müzik ve bestelerini Yavuz Cizgöz, koreografisini Seranay Oğuz'un üstlendiği oyununun oyuncu kadrosu ise Cengiz Eşiyok, Başak Akbay Barmanbek, Yiğit Aksütlü, Dine Altıok, Mehmet Onur Atbaş, Ercan Erdil'den oluşuyor. Oyunda canlı bateri performansı ise Ahmet Duman tarafından gerçekleştiriliyor.

"Don Kişot" sezon boyunca izleyici ile buluşmaya devam edecek."