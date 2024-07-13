İzmir'de Elektrik Akımına Kapılarak Vefat Eden İki Kişi İle İlgili Şikayet Kaydı Yok - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Akımına Kapılarak Vefat Eden İki Kişi İle İlgili Şikayet Kaydı Yok

İzmir'de elektrik dağıtım hizmeti sunan Gdz Elektrik, Konak ilçesinde meydana gelen olayda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz ile ilgili son 6 ayda herhangi bir şikayet kaydının olmadığını bildirdi. Şirket, olayın adli makamlarca soruşturulduğunu ve her türlü desteği sunmaya devam ettiklerini belirtti.

13.07.2024 13:31
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İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik, dün Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılarak vefat ettiği bölgede yaptıkları yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada elektrik akımına kapılarak vefat eden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in vefatından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın adli makamlarca yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır. Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'e Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz."

Olay

Konak ilçesinde dün sağanak sırasında İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Elektrik Akımına Kapılarak Vefat Eden İki Kişi İle İlgili Şikayet Kaydı Yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Elektrik Akımına Kapılarak Vefat Eden İki Kişi İle İlgili Şikayet Kaydı Yok - Son Dakika
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