İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Başlandı

İzmir'in Menderes ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet G. ile maktul Serpil G'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Savunma için söz verilen sanık, eşinin bir gün not bırakarak evden ayrıldığını ve taksiyle Ödemiş'e gittiğini öğrendiğini ifade etti.

Eşinin kendisini aldattığını öne süren Ahmet G, "Sonra eşimle telefonla konuştum. Böyle bir şey varsa kendisinden boşanacağımı, çocukları da vermeyeceğimi söyledim." dedi.

Maktulün kullandığı telefon hattının kendisi adına kayıtlı olduğunu aktaran sanık, "Yedek hat çıkarttım. WhatsApp'ta eşimin beni aldatan adamla fotoğraflarını gördüm, sonra bu adamı aradım. O da inkar etti." diye konuştu.

Ahmet G, eşiyle tekrar bir araya geldiğini ve yeni sayfa açmak için konuştuklarını ifade ederek, "Kendi soy ismiyle sosyal medya hesabı açtığını söyledi. Tartışmaya başladık ve KADES'e basacağını söyledi." diyerek ağlamaya başladı. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.

Aradan sonra savunmasına devam eden sanık, "Beni aldattığını söyledi." diyerek savunmasının devamını yazılı olarak vermek istediğini iletti.

Heyet, sanığın talebini kabul etti. Mahkeme başkanının sorusu üzerine sanık, 3'üncü bıçak darbesinden sonrasını hatırlamadığını söyledi.

Sanığın ardından söz verilen maktulün annesi Elmas Rodoplu şikayetçi olduklarını belirterek, "Kızım defalarca boşanmak istediğini söyledi. Ama bizi ve çocukları kullanarak kızımı öldürmekle tehdit etti." dedi.

Çiftin çocukları tanık olarak dinlendi

Duruşmada çiftin iki çocuğu tanık olarak dinlendi.

14 yaşındaki B.G, "Olaydan bir yıl önceye kadar annem ayrılmak istedi ama o kişi (babası için) itiraz etti. Olaydan 1 hafta önce annem bize evden ayrılacağını ama sonrasında bizi gelip alacağını söyledi. Olay günü sabah babam telefonla beni arayıp kapıda olduğunu ve kahvaltı sürprizi yapacağını söyledi. Eve geldi, öğlen gibi ayrılma meselesi yine açıldı. Odamda ders çalışıyordum. Sesleri duyunca yardım çağırmak için evden çıktım." dedi.

10 yaşındaki B.G. ise "O kişi olay günü 'size bir sürprizim var' dedi. 'Sizi çok seviyorum unutmayın' dedi. Abimle odada ders çalışıyorduk. Sesleri duyduk ve olayı gördüm." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve sanığın üzerine atılı suçların mahiyeti nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Menderes ilçesi Görece Mahallesi'nde 5 Ekim 2025'te, karısı Serpil G'yi bıçakla öldüren Ahmet G. tutuklanmıştı. 2 çocuk annesi kadının 22 Eylül 2025'te kocası için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilmişti. Kadının ölümüyle ilgili sanık kocası hakkında "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edilmişti.