İzmir'de Ev Yangını Çevreyi Tehdit Ediyor

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçradı.

1. Kadriye Mahallesi 628. Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde hurdaların depolandığı bölümde çıktığı değerlendirilen yangın çevredeki 2 eve sıçradı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.