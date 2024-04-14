İzmir\'de ev yangınında kalbi duran kedi itfaiye ekibi tarafından hayata döndürüldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ev yangınında dumandan etkilenen ve kalbi duran kedi, itfaiye ekibinin müdahalesiyle hayata tutundu.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Atıf Bey Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipler, evde bulunan kedinin kayıp olduğunun belirtilmesi üzerine çalışma yürüttü. Dumandan etkilenmiş halde bulunan kedinin kalbinin durduğu tespit edildi. İtfaiye ekibi tarafından kalp masajı yapılan, solunum cihazıyla desteklenen kedinin kalbi yeniden atmaya başladı. Veteriner hekime götürülen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Açıklamada ayrıca, Konak ilçesi Güzelyalı semti 40. Sokak'ta tel örgüye sıkışan kirpinin, itfaiye ekibince teller kesilerek kurtarılmasına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
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