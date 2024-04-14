İzmir'de ev yangınında kalbi duran kedi itfaiye ekibi tarafından hayata döndürüldü - Son Dakika
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İzmir'de ev yangınında kalbi duran kedi itfaiye ekibi tarafından hayata döndürüldü

İzmir\'de ev yangınında kalbi duran kedi itfaiye ekibi tarafından hayata döndürüldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen ve kalbi duran bir kedi, itfaiye ekibinin müdahalesiyle hayata tutundu. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken evde kayıp olduğu belirtilen kedinin dumandan etkilendiğini ve kalbinin durduğunu tespit etti. Kalp masajı ve solunum cihazıyla desteklenen kedinin kalbi yeniden atmaya başladı. Kedinin sağlık durumu ise veteriner hekim tarafından iyi olduğu belirlendi. Ayrıca, Konak ilçesinde bir kirpinin tel örgüye sıkışması sonucu itfaiye ekibi tarafından kurtarıldığı görüntüler de paylaşıldı.

14.04.2024 14:53  Güncelleme: 14:54
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ev yangınında dumandan etkilenen ve kalbi duran kedi, itfaiye ekibinin müdahalesiyle hayata tutundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Atıf Bey Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, evde bulunan kedinin kayıp olduğunun belirtilmesi üzerine çalışma yürüttü. Dumandan etkilenmiş halde bulunan kedinin kalbinin durduğu tespit edildi. İtfaiye ekibi tarafından kalp masajı yapılan, solunum cihazıyla desteklenen kedinin kalbi yeniden atmaya başladı. Veteriner hekime götürülen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Açıklamada ayrıca, Konak ilçesi Güzelyalı semti 40. Sokak'ta tel örgüye sıkışan kirpinin, itfaiye ekibince teller kesilerek kurtarılmasına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de ev yangınında kalbi duran kedi itfaiye ekibi tarafından hayata döndürüldü - Son Dakika

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