İzmir\'de FETÖ Operasyonu: 6 Gözaltı

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT destekli olarak, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada tespit edilen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.