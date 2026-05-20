İzmirli Gençlere Dünyadan İklim Desteği

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası Youth Climate Action Fund programına seçilmesiyle gençlerin çevre projelerine küresel kaynak aktarılacak. 15-24 yaş arası gençler; geri dönüşümden kent bostanlarına, su tasarrufundan aşırı sıcaklarla mücadeleye kadar birçok alanda hazırlayacakları projeler için 5 bin dolara kadar hibe alabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, gençlerin iklim krizi karşısında geliştireceği yenilikçi çözümleri desteklemek amacıyla önemli bir uluslararası programa dahil oldu. Bloomberg Philanthropies öncülüğünde yürütülen ve dünyanın 6 kıtasından 300 kenti bir araya getiren Youth Climate Action Fund (Gençlik İklim Eylemi Fonu) programına seçilen İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yerel iklim eylemine doğrudan katılımını güçlendirecek çalışmalar yürütecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın gençlerin karar alma süreçlerine katılımını önemseyen, sürdürülebilir ve iklim dirençli bir kent yaratma vizyonu doğrultusunda yürütülecek program, gençleri yalnızca fikir üreten bireyler olarak değil, kentin geleceğine yön veren aktif paydaşlar olarak sürece dahil edecek.

GENÇLERİN MİKRO HİBE DESTEĞİ

Program kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 50 bin ABD doları hibe desteği sağlanacak. Bu kaynak doğrultusunda 15-24 yaş arası gençlerin geliştireceği iklim ve çevre odaklı projelere 1000 ila 5000 ABD doları arasında mikro hibeler verilecek.

İzmir'de gençlerin öncülüğünde geliştirilecek projelerin; sürdürülebilir ulaşım, geri dönüşüm ve atık yönetimi, kent bostanları ve kentsel tarım, iklim farkındalığı çalışmaları, su kaynaklarının korunması, aşırı sıcaklarla mücadele, çevre eğitimi ve yeşil altyapı gibi alanlarda yoğunlaşması bekleniyor. Gençler çözümün doğrudan parçası olacak Gençlik İklim Eylemi Fonu, gençlerin yerel yönetimlerle birlikte çözüm geliştiren aktif paydaşlar olarak iklim eylemine katılmasını amaçlıyor.

Program çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik açık çağrılar yapılacak, ortak tasarım ve fikir geliştirme atölyeleri düzenlenecek. Seçilen projeler ise belediyenin desteğiyle uygulamaya geçirilecek.