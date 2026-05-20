İzmirli Gençlere Dünyadan İklim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmirli Gençlere Dünyadan İklim Desteği

20.05.2026 10:15  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası Youth Climate Action Fund programına seçilmesiyle 15-24 yaş arası gençler, iklim ve çevre odaklı projeleri için 5 bin dolara kadar hibe alabilecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası Youth Climate Action Fund programına seçilmesiyle gençlerin çevre projelerine küresel kaynak aktarılacak. 15-24 yaş arası gençler; geri dönüşümden kent bostanlarına, su tasarrufundan aşırı sıcaklarla mücadeleye kadar birçok alanda hazırlayacakları projeler için 5 bin dolara kadar hibe alabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, gençlerin iklim krizi karşısında geliştireceği yenilikçi çözümleri desteklemek amacıyla önemli bir uluslararası programa dahil oldu. Bloomberg Philanthropies öncülüğünde yürütülen ve dünyanın 6 kıtasından 300 kenti bir araya getiren Youth Climate Action Fund (Gençlik İklim Eylemi Fonu) programına seçilen İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yerel iklim eylemine doğrudan katılımını güçlendirecek çalışmalar yürütecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın gençlerin karar alma süreçlerine katılımını önemseyen, sürdürülebilir ve iklim dirençli bir kent yaratma vizyonu doğrultusunda yürütülecek program, gençleri yalnızca fikir üreten bireyler olarak değil, kentin geleceğine yön veren aktif paydaşlar olarak sürece dahil edecek.

GENÇLERİN MİKRO HİBE DESTEĞİ

Program kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 50 bin ABD doları hibe desteği sağlanacak. Bu kaynak doğrultusunda 15-24 yaş arası gençlerin geliştireceği iklim ve çevre odaklı projelere 1000 ila 5000 ABD doları arasında mikro hibeler verilecek.

İzmir'de gençlerin öncülüğünde geliştirilecek projelerin; sürdürülebilir ulaşım, geri dönüşüm ve atık yönetimi, kent bostanları ve kentsel tarım, iklim farkındalığı çalışmaları, su kaynaklarının korunması, aşırı sıcaklarla mücadele, çevre eğitimi ve yeşil altyapı gibi alanlarda yoğunlaşması bekleniyor. Gençler çözümün doğrudan parçası olacak Gençlik İklim Eylemi Fonu, gençlerin yerel yönetimlerle birlikte çözüm geliştiren aktif paydaşlar olarak iklim eylemine katılmasını amaçlıyor.

Program çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik açık çağrılar yapılacak, ortak tasarım ve fikir geliştirme atölyeleri düzenlenecek. Seçilen projeler ise belediyenin desteğiyle uygulamaya geçirilecek.

Kaynak: ANKA

Güncel, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmirli Gençlere Dünyadan İklim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi

10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:37:24. #.0.5#
SON DAKİKA: İzmirli Gençlere Dünyadan İklim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.