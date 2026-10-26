İzmir\'de hafif yağmurun ardından sis etkili oldu, Meteoroloji sağanak uyarısı yaptı

İZMİR'de hafif yağmurun altından kentte sis etkili oldu. Sis bulutu, kenti kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün, kent merkezi ve ilçeler için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Öğle saatlerinde kentte hafif yağmur başladı. Yağmurun ardından sis tabakası etkili oldu.