İzmir\'de hafif yağmurun ardından sis etkili oldu, Meteoroloji sağanak uyarısı yaptı

İzmir'de hafif yağmurun ardından sis etkili oldu, Meteoroloji sağanak uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de öğle saatlerinde hafif yağmur başladı, ardından kenti sis tabakası kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kent merkezi ve ilçeler için bugün gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.
İZMİR'de hafif yağmurun altından kentte sis etkili oldu. Sis bulutu, kenti kapladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün, kent merkezi ve ilçeler için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Öğle saatlerinde kentte hafif yağmur başladı. Yağmurun ardından sis tabakası etkili oldu.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?