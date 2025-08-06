İzmir'de Han Çatısında Kenevir Yetiştiriciliği

İzmir'in Konak ilçesinde bir hanın çatısında kenevir bitkisi ektikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir handa Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Hanın çatısında yapılan aramalarda, su tankında ve gizlenmiş alanlarda çok sayıda dikili halde kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Kenevirleri ektikleri iddia edilen E.A, Ş.A. ve Ş.G. gözaltına alındı.