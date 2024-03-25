İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği öne sürülen öldürülmüş köpeklerin bulunduğu görüntüler sonrası hayvanseverler protesto gösterisinde bulundu.
Kemalpaşa Belediyesi Armutlu Hayvan Barınağı'ndaki ölü köpek görüntülerine ilişkin İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve derneklerin çağrısı üzerine bir grup hayvansever, belediye binası önünde bir araya geldi.
İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukat Şefika Yıldırım, burada yaptığı açıklamada "Maalesef tüm bakımevlerinde bu acı tablo var. Belediyelerin inisiyatifine bırakılmış bir süreç var. Hiçbir siyasi parti ve kurum ayırt etmeksizin biz kanunların uygulanmasını, belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyoruz." dedi.
Yıldırım, olayın siyaset üstü bir mesele olduğunu belirterek, "Hayvanlara verdiğimiz değer, yaşam haklarına duyduğumuz saygı bizim insanlığımızı gösterir. Belediyecilik sadece yol yapmak değildir. Doğadan yana, hayvandan ve halktan yana olmaktır." ifadelerini kullandı.
Eyleme, İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale ile bazı belediye başkan adayları da katıldı.
Olay
Önceki gün, Kemalpaşa Belediyesi Armutlu Hayvan Barınağı içinde ve bahçesinde çekildiği öne sürülen, yaklaşık 10 ölü köpeğin bulunduğu görüntüler, tepkilere neden olmuş, görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması sonrası olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Hayvan Barınağında Öldürülen Köpekler Protesto Edildi - Son Dakika
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2024 Çin Kalkınma Forumu, 'Çin'in Kesintisiz Kalkınması' temasıyla gerçekleştirildi. Forum, Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlendi ve yaklaşık 400 kişi katıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı alan Hatay'da birçok bina ve iş yeri yerle bir olmuştu. Hatay Valiliği ve Samandağ Kaymakamlığı işbirliğinde Sutaşı Mahallesi'nde prefabrik iş yerlerinin olduğu 'Sutaşı Çarşısı' kuruldu. Çarşıda 39 prefabrikten oluşan iş yerlerinde esnaf depremin yaralarını saracak.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, beton mikseri ile iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Giresun'u ziyaret etti. Babacan, Piraziz ve Bulancak ilçeleri ile Giresun kent merkezinde caddelerde gezerek vatandaşları selamladı. Giresun programının ardından Babacan, Trabzon'a hareket etti.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Hazarbaba Dağı, baharın gelişiyle birlikte kıştan kalan karların erimesi ve devam eden yağışlar sonucu yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Hazarbaba Dağı ve Hazar Gölü, doğal güzellikleriyle her mevsim farklı manzaralar sunmaktadır. Karla kaplı dağ ve kazların yüzdüğü göl, güzel bir görüntü oluşturdu.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada şüpheliler Melih Morsünbül, Serkan Çebi ve Servet Yıldırım'ın savcılıkta verdiği ifadelere ulaşıldı. İfadelerde, görüntülerin çekildiği tarihlerde yapılan bağış paralarının CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde kullanılacağı belirtiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’daki halk buluşmasında; “Ankara’dan İstanbul’da kabine niye toplandı, anlayan var mı? Az değil, 17 kişi. 17 bakanın buraya gelmesinin şöyle bir tarafı var. Demek ki, dersine çalışmayan acemi rakibimizi o kadar zayıf görmüşler ki, ‘Hep beraber toplanalım, gidelim, yardımcı olalım’ demişler” dedi.
Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?