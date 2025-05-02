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İzmir'de Hukuk Festivali Başladı

İzmir\'de Hukuk Festivali Başladı

İzmir'deki Hukuk Festivali'ne 265 katılımcı katılıyor, avukat ve hakimlerle deneyimler paylaşılacak.

02.05.2025 19:15
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İzmir'de düzenlenen "Hukuk Festivali" başladı.

Lawment Derneği Başkanı Kerimcan Demir, Foça ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında, festivale 265 kişinin katıldığını söyledi.

Demir, katılımcıların çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğunu belirterek, avukat, hakim ve savcıların tecrübelerini katılımcılarla paylaşacaklarını dile getirdi.

Teorik ve pratik uygulamalarla katılımcıların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacaklarını ifade eden Demir, şöyle dedi:

"Hukuk sektörü yapısı itibarıyla ciddi olması gerektiği düşünülen ve bu sayede sürekli ciddi ortamlarda, ciddi konuların konuşulması gerektiği düşünülen bir alan. Biz bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü güçlü bağlantılar kurmak istiyorsak, güçlü samimi ilişkiler kurmak istiyorsak, bunun daha rahat bir ortamda olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden biz bunu festival olarak düzenledik."

Program, avukat Ali Onar'ın moderatörlüğünü yaptığı ceza hukuku paneliyle devam etti.

Onar, meslekte 26 yılı geride bıraktığını ama her gün yeni bir tecrübeyle şaşırma duygusunu yaşadığını ifade etti.

Avukatlık mesleğinde ahlak ve vicdanın önemini vurgulayan Onar, "Asla mesleğinize saygısızlık yaptırmayacaksınız. Başarı hikayeleri göreceksiniz ve dinleyeceksiniz. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de cumhuriyet. Burada tanıdığımız, tanışacağımız, görüşeceğiniz her hukuk insanı bir cumhuriyet başarısıdır. Cumhuriyet bir yönetim biçimi değil sadece. Fırsat eşitliğinin, inanç özgürlüğünün yargıda adaletin, adil yargılamanın temelidir cumhuriyet. Panelde dinleyeceğiniz kişilerin her biri de ayrı ayrı cumhuriyetin başarılı yetiştirdiği değerli insanlardır." diye konuştu.

Panele, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi Başkanı Kenan Arslanboğan ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Veli Özer Özbek konuşmacı olarak katıldı.

Paneli, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Alyaprak ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Cengiz Çoban da izledi.

Festival, 4 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Hukuk Festivali Başladı - Son Dakika

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