İzmir'de İki Firari Hükümlü Yakalandı
İzmir'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

14.02.2026 22:59
Buca ve Karşıyaka'da aranan iki hükümlü, yapılan denetimlerde yakalandı ve adli mercilere teslim edildi.

İZMİR'in Buca ve Karşıyaka ilçelerinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki hükümlü, yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, saat 18.30 sıralarında 504 Sokak'ta şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Durdurulan Z.Y. isimli kişinin yapılan GBT-UYAP sorgusunda, 'kişilerin huzur ve sükünunu bozma", 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'tasarlayarak öldürme' ve 'tehdit' suçlarından arandığı, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Z.Y., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri,Karşıyaka ilçesinde sokak üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. GBT-UYAP sorgusu gerçekleştiren A.D.'nin, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'kasten öldürme' suçlarından 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Firari hükümlü, adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: DHA

