İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü - Son Dakika
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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü

İzmir\'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü. İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm seferlerin saat 17.30'dan itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edeceği belirtildi. Önceki saatlerde arabalı vapur seferleri saat 14.40'ta, vapur seferleri ise saat 15.15'te iptal edilmişti.

12.02.2024 17:43  Güncelleme: 17:45
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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Tüm seferlerimiz saat 17.30'dan itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 14.40 itibarıyla arabalı vapur seferleri, saat 15.15 itibarıyla da vapur seferleri iptal edilmişti.

Kaynak: AA

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