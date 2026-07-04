İzmir'de Kadın Astsubaylar Eğitim Alıyor - Son Dakika
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İzmir'de Kadın Astsubaylar Eğitim Alıyor

04.07.2026 10:15
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MSÜ Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda kadın astsubay öğrenciler, modern eğitim ile yetiştiriliyor.

İzmir'de Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda akademik, askeri ve uygulamalı eğitim gören öğrenciler, gökyüzünün güvenliğini sağlayacak hava astsubayları olarak yetiştiriliyor.

Gaziemir ilçesinde kökleri 1926 yılında kurulan Tayyare Makinist Mektebi'ne dayanan yüksekokul, tarihsel misyonu doğrultusunda Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli uçak bakım ve teknik personeli yetiştirmeyi sürdürüyor.

Yüksekokulda uçak teknolojisi, hava trafik kontrol hizmetleri, bilgisayar teknolojisi, mekatronik, işletme yönetimi ve elektronik haberleşme teknolojisi bölümlerinde uluslararası eş değerliği bulunan ön lisans eğitimi veriliyor.

Öğrenci merkezli eğitim anlayışının benimsendiği okulda dersler, modern atölye, laboratuvar, simülatörlerde teorik ve uygulamalı olarak yürütülüyor.

İlk kez kadın astsubay öğrenciler eğitim aldı

2025-2026 eğitim öğretim döneminde ilk kez kadın astsubay öğrencilerin eğitim almaya başladığı yüksekokulda, Asya ve Afrika'daki dost ve müttefik ülkelerden gelen öğrenciler de öğrenim görüyor.

Öğrenciler, akademik ve mesleki eğitimlerinin yanı sıra geliştirdikleri projelerle çeşitli yarışmalarda da derece elde ediyor.

Son olarak EFES-2026 Tatbikatı kapsamında katıldıkları projeyle ödül alan öğrenciler, TEKNOFEST başta olmak üzere çeşitli organizasyonlarda yer alıyor.

Mezuniyetlerinin ardından astsubay adayları, görev yapacakları branşlara göre yaklaşık bir yıl süren ihtisas eğitiminden geçiyor.

Hava Trafik Okulu'ndaki uçuş kulesi simülatörlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler, hava trafik kontrolörü rolünü üstlenerek uçakların yaklaşma, kalkış ve uzaklaşma süreçlerini yönetiyor. Böylece hava araçlarının emniyetli şekilde sevk ve idaresine yönelik tecrübe kazanıyor.

Uçak mekanik teknisyenliği eğitimlerinde ise savaş ve eğitim uçaklarının uçuş öncesi, uçuş sonrası ve uçuş arası bakım faaliyetlerine ilişkin uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda öğrenciler F-16, F-4, T-41 uçakları ile insansız hava araçları üzerinde incelemeler yaparak uçak sistemleri, motorlar ve diğer ekipmanları yakından tanıma fırsatı buluyor.

Eğitim programlarında teknik İngilizce ve uluslararası havacılık terminolojisine de önem veriliyor.

İhtisas eğitimlerini başarıyla tamamlayan astsubaylar, Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yurdun farklı bölgelerindeki birliklerde görevlendirilerek hava operasyonlarının güvenli ve etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.

Geleceğin hava astsubayları duygularını paylaştı

Okula kabul edilen ilk kadın öğrencilerden Nisa Gül Tanrıverdi ise babası ve dayısının asker olmasından dolayı bu mesleğe ilgi duyduğunu ifade etti.

Dayısının bu okuldan mezun olduğunu anlatan Tanrıverdi, şunları söyledi:

"Ben de çocukluk hayalim olan askerlik mesleğini bu okuldan mezun olduktan sonra Hava Kuvvetlerinde bir personel olarak ülkeme gururla hizmet edeceğim. Okulumuzda kaliteli eğitim almaktayız. Hayali olan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir personeli olmak isteyen kadın arkadaşlarımıza da bu okula gelmesini tavsiye ediyorum."

Recep Sağdıç da "Çocukluktan beri hayalini kurduğum askerlik mesleğini hava kuvvetleriyle birleştirmek benim için büyük bir onurdur. Bir an önce mezun olup Hava Kuvvetleri saflarına katılmak için can atıyorum. Bununla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Gineli öğrenci İsmail Mansare ise kendisine sunulan eğitim imkanlarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduğunu belirtti.

Mansare, "Bu eğitimi aldığım için çok şanslıyım. Türkiye güçlü bir ülke." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Eğitim, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kadın Astsubaylar Eğitim Alıyor - Son Dakika

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