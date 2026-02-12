İzmir'de Kadın Cinayeti: Cezalar Onandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Kadın Cinayeti: Cezalar Onandı

12.02.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de birlikte yaşadığı kadını öldüren İzzet Demir'e verilen ceza hukuka uygun bulundu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 9 ay hapis verilen sanık İzzet Demir'in cezaları hukuka uygun bulundu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Demir'e, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesince, "kadına karşı kasten öldürme" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 9 ay hapis cezası kararına yönelik incelemesini tamamladı.

Dosyanın tarafların itirazı ve resen incelenmek üzere daireye gönderildiği belirtilen kararda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı kaydedildi.

Daire, olay günü maktul Sidar Şimşek'in (21) buluşmak ve çocuğunu göstermek amacıyla geceleyin dışarıya gelmesine karşın sanığın yanında komando bıçağı bulunması ve bebeğinin kucakta bulunduğu halde gözü önünde 8 yerinden bıçaklamasında yerel mahkemenin "takdiri indirim" uygulamayışı ile Demir'in "haksız tahrik"e ilişkin çelişkili savunmalarda bulunması ve verilen cezalarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, mahkemenin sanık hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan verilen mahkumiyet kararında düzeltim yapılan husus (avukatlık asgari ücret tarifesi) dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı ve ileri sürülen başkaca istinaf nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmadığı anlaşılmıştır."

Olay ve dava süreci

Polis ekipleri 21 Temmuz 2024'te, Refik Şevket İnce Mahallesinde, kadına şiddet ihbarı üzerine olay yerine gitmiş, sokakta kucağında çocukla koşan bir kişiyi şüphe üzerine durdurmuş, bu kişi birlikte yaşadığı kadını bıçakladığını söylemişti.

Polislerce bina önünde yaralı halde bulunan kadın, kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan İzzet Demir tutuklanmıştı.

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın 2 Ekim 2025'teki karar duruşmasında sanığa, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 9 ay hapis cezası verilmiş, cezada indirim ve haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kadın Cinayeti: Cezalar Onandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:00
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:28:18. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Kadın Cinayeti: Cezalar Onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.