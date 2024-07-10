İzmir'de Kadına Karşı Kasten Öldürme Davasında Sanığa 26 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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İzmir'de Kadına Karşı Kasten Öldürme Davasında Sanığa 26 Yıl Hapis Cezası

İzmir'in Konak ilçesinde Özlem Eryakşi'nin tabancayla öldürülmesiyle ilgili hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçlamasıyla dava açılan erkek arkadaşı Cemal Kusuvoğlu, toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıl olarak belirledi. Sanığa ayrıca ruhsatsız tabanca taşımak suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verildi.

10.07.2024 18:05
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İzmir'in Konak ilçesinde Özlem Eryakşi'nin tabancayla öldürülmesiyle ilgili hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılan erkek arkadaşı Cemal Kusuvoğlu, toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Cemal Kusuvoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, taraf avukatları ve Eryakşi'nin yakınları katıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de duruşmayı izledi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık, son sözlerinde suçsuz olduğunu ve olayın kazayla gerçekleştiğini öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıl olarak belirledi. Sanığa ayrıca ruhsatsız tabanca taşımak suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verildi.

Davanın geçmişi

Konak ilçesinde, 25 Kasım 2022'de Atilla Mahallesi 465 Sokak'taki evinde Özlem Eryakşi (37), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Cemal Kusuvoğlu'nun ruhsatsız tabancasıyla vurularak yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Cemal Kusuvoğlu, Eryakşi'nin intihar ettiğini öne sürmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kusuvoğlu, hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ruhsatsız silah taşıma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Konak, İzmir, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kadına Karşı Kasten Öldürme Davasında Sanığa 26 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kadına Karşı Kasten Öldürme Davasında Sanığa 26 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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