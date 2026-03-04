Konak Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantılarını Tamamladı - Son Dakika
Konak Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantılarını Tamamladı

04.03.2026 21:05  Güncelleme: 21:37
Konak Belediye Başkanı Mutlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 'Kadınlar ve Ekonomik Güçlenme' paneline davet etti. Panelde başarılı kadınlar bir araya gelecek.

(İZMİR) - Konak Belediye Meclisi'ni yöneten Başkan Mutlu, meclis üyelerini ve tüm İzmirlileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kadınlar ve Ekonomik Güçlenme" paneline davet ederek, "Ekonomik olarak alanlarında başarılı olan, ayaklarının üzerinde duran İzmir'in güçlü kadınları bir araya gelecek" dedi.

Mart ayı ikinci olağan birleşimi gerçekleştiren Konak Belediye Meclisi'nde, gündeme alınan kararlar oybirliğiyle meclisten geçti. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında belediyenin düzenlediği etkinliklerin duyurusunu yaparak, herkesi, Perşembe günü gerçekleştirilecek "Kadınlar ve Ekonomik Güçlenme" paneline davet etti. İş dünyasından sivil topluma, hukuktan girişimciliğe uzanan farklı alanlarda söz sahibi kadınların bir araya geleceği panel hakkında bilgi veren Başkan Mutlu, "5 Mart Saat 15.00'te İzmir Mimarlık Merkezinde gerçekleştireceğimiz etkinliğe herkesi davet ediyorum. Ekonomik olarak alanlarında başarılı olan, ayaklarının üzerinde duran İzmir'in güçlü kadınları bir araya gelecek ve bir panel gerçekleştirileceğiz" dedi.

Konaklı gençler için daha çok etkinlik

Konak Belediye Meclisi, gençleri kötü alışkanlıklardan koruma amacıyla spor ve tiyatro faaliyetlerinin artırılması önergesini de oybirliğiyle kabul etti. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Bağımlılıkla Mücadele; Sosyal Politikalar Komisyonundan gelen rapora göre belediyenin düzenlediği gençlere yönelik faaliyetler artacak.

Kaynak: ANKA

Konak Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantılarını Tamamladı
