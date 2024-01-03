İzmir\'de kamyonet bariyerlere çarptı, kaza anı araç kamerasında

"Türkiye\'ye yönelik sinsi bir operasyon, açık bir sabotaj girişimi var"

İZMİR'in Menderes ilçesinde, bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. O anlar başka bir sürücünün araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Menderes ilçesi Kısıkköy Sanayi Sitesi önünde, dün akşam meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağladıktan sonra kamyoneti çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı. Kaza anının başka bir sürücünün araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şerit değiştirerek bariyerlere çarpması ve savrulması yer alıyor.