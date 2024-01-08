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İzmir'de kamyonetin çarptığı 5 kişi hafif yaralandı, iş yerinde hasar oluştu - Son Dakika
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İzmir'de kamyonetin çarptığı 5 kişi hafif yaralandı, iş yerinde hasar oluştu

İzmir'in Buca ilçesinde kontrolsüz bir şekilde ilerleyen kamyonet, bir telekomünikasyon mağazasının önünde bekleyen 4 kişiye çarptıktan sonra iş yerine girdi. Kazada hafif şekilde yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sürücü gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı.

İzmir\'de kamyonetin çarptığı 5 kişi hafif yaralandı, iş yerinde hasar oluştu
08.01.2024 - 12:06,
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İzmir'in Buca ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı 5 kişi hafif şekilde yaralandı, bir iş yerinde hasar oluştu.

S.A'nın (28) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen nakliye kamyoneti kontrolden çıkarak bir telekomünikasyon mağazası önünde bekleyen 4 kişiye çarptı, ardından iş yerine girdi.

Kamyonet bu sırada mağazada bulunan bir kişiye daha çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüde, iş yerinin önünde bekleyen 4 kişiye kamyonetin çarptığı, ardından iş yerine girdiği görülüyor. Görüntüde sürücünün aracı geri alması ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

Kaynak: AA
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