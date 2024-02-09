İzmir\'de Kar Payı Dolandırıcılığı Operasyonu: Holding Sahibi Çift Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan ve aralarında holding sahibi çiftin de bulunduğu şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan holding sahibi S.O. ile eşi S.O'nun da bulunduğu 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İzmir'deki 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılığın yanı sıra "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlamalarıyla Karşıyaka Adliyesine sevk edildi.
İzmir Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü binasından adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Paralar nerede?" sorusu üzerine S.O, "Herkesin parasını vereceğim, paralar faaliyette." dedi.
Şüphelilerden farklı illerde yakalanan 5'inin ifadelerinin ise SEGBİS üzerinden alınacağı, yakalama kararı bulunan 1 kişi ile ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.
Mağdur olduğunu iddia etti
Suç örgütü elebaşı olmakla suçlanan S.O'nun, işbirliği içerisinde olduğu diğer şüpheliler aracılığıyla yatırım getirisi vadederek kendi bünyesindeki şirket çalışanları da dahil yaklaşık 3 bin 100 kişiden para topladığı, dolandırıcılığa konu meblağın ise 5 milyar 123 milyon lira olduğu öne sürüldü.
S.O'nun ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, dolandırıcılık yapmadığını, holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle 2 milyar 123 milyon lira topladıklarını, 3 milyar liranın ise holdinge ait olduğunu savunduğu öğrenildi.
İfadesinde 5 milyar 123 milyon lira değerindeki dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanın, holding bünyesinde siber güvenlik müdürü olarak çalışan yeğeni S.H. tarafından yurt dışına kaçırıldığını ileri süren S.O'nun, kendisinin de mağdur olduğunu iddia ettiği belirtildi.
Eşi suçlamaları kabul etmedi
Adana'da holding sahibi kocasıyla birlikte yakalanan ve "suç örgütü kurmakla" suçlanan S.O. da holdingin yöneticisi olduğunu ancak suçlamaları kabul etmediğini, bütün kararları kocasının aldığını savundu.
Operasyon
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında aralarında holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'daki eş zamanlı baskınlarda 29 kişi gözaltına alınmıştı.
Ekiplerce, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holdingin kurucusu ve sahibi S.O. ve eşi S.O, Adana'da saklandıkları ikamette yakalanmış, çifte yardım ve yataklık ettiği suçlamasıyla 3 kişi daha gözaltına alınmıştı.
Şüpheli S.O'nun 2017'de Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden açığa alındığı ve ihraç edildiği, operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında emekli tuğgeneral M.R.A'nın da bulunduğu belirlenmişti.
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