Cemil Tugay, Bulgaristan Göçmenleriyle İftarda Bir Araya Geldi

07.03.2026 23:04  Güncelleme: 00:09
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları ve Bulgaristan göçmenleriyle iftar programında bir araya gelerek, kardeşlik ve dayanışma mesajları verdi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinden gelen belediye başkanları ve İzmir'de yaşayan Bulgaristan göçmenleri ile iftarda bir araya geldi. Başkan Tugay,  "Biz Kırcaali ile kardeşiz. Ayrı ülkelerde oluşumuz bizi ayrı yapmaz, biz biriz, beraberiz" diyerek, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bulgaristan Türklerinin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)  İzmir İl Teşkilatı'nın düzenlediği iftar programında Bulgaristan göçmenleriyle bir araya geldi. Gaziemir Svalinn Otel'de gerçekleştirilen etkinliğe, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, belediye meclis üyeleri, Hak ve Özgürlükler Hareketi Yeni Bir Başlangıç Milletvekilleri Hamid Hamid ve Hüseyin Hafızov, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, Kırcaali ilçe belediye başkanları, Kırcaali Belediyesi bürokratları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra yaklaşık bin yurttaş katıldı.

"Biz Kırcaali'yle kardeşiz"

Programda konuşan Başkan Tugay, "Bulgaristan'dan bizleri ziyarete gelen heyete ve iftar organizasyonunu düzenleyen herkese teşekkür ederim. Ramazan ayınız mübarek olsun. Oruç tutan herkesin oruçlarının, dua edenlerin ve ibadet edenlerin dualarının kabul olmasını diliyorum. Biz Kırcaali'yle kardeşiz" ifadelerini kullandı.

"Bulgaristan'da dil, kültür mücadelesi veriliyor"

Bulgaristan'da son zamanlarda sıkça seçim yapıldığını belirten Başkan Tugay, 19 Nisan'da gerçekleşecek erken seçim için destek açıklaması yaptı.  Başkan Tugay, şunları ifade etti:

"Biliyorsunuz, İzmir'de Balkanlar'dan gelen, burada yaşayan yüzbinlerce yurttaşımız var. Artık sizler İzmirlisiniz ama köklerinizde, akrabalıklarınızda hala oraya bağlı birçok insan var. Biz de ne zaman Balkan ülkelerine gitsek, soydaşlarımızla bir araya gelsek anlıyoruz ki, biz kardeşiz, akrabayız, biriz, beraberiz. Kaderimiz ortak, muhtemelen geleceğimiz de ortak olacak. Ayrı ülkelerde oluşumuz bizi ayrı yapmaz. Bulgaristan'da dil ve kültürlerini korumak için büyük bir mücadele veriyorlar. Bu mücadeleye katılan hiç kimsenin yorulmaya hakkı yok. 19 Nisan'da, eğer bizlerin desteğine ihtiyaçları varsa, buradan bu desteği alacaklarını düşünüyorum. Hem Bulgaristan'dakiler için hem de İzmir ve Türkiye için bunu yapmalıyız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve İzmir adına seçimde neye ihtiyaçları varsa, yanlarında olacağım… Yeter ki onlar, amaçladıkları güzel sonuca ulaşsınlar, haklarını korumaya devam etsinler ve mücadelelerini büyütsünler."

"Bize, Müslümanlara büyük gönüllülük yakışır"

Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, programda yaptığı konuşmada, "Bu akşam böyle güzel bir ortamda, tıklım tıklım dolu salonda, bu iftar sofrasını hep birlikte paylaştığımız için mutluyum, gururluyum, onurluyum. Ramazan ayı paylaşmak demektir. Bugün burada paylaştığımız gibi, günümüzde de paylaşmaya devam edelim. Bize Türk, Müslüman olarak yakışan, bir olmak, acımızı ve zaferimizi paylaşmak olmalıdır. Bu güzel ayın sonunda da hep birlikte güzel bir bayram yaşayalım. Bize, Müslümanlara büyük gönüllülük yakışır. Büyüklerimizin ellerinden öpelim. Bu zor dünyada huzur, barış ve sevgi dileyelim, el birliğiyle yolumuza devam edelim" ifadelerini kullandı.

"İzmir'deki bu iftar birlikteliğimizi daha da büyüteceğiz"

HÖH Parti Meclis Üyesi ve İzmir İl Temsilcisi Bahtiyar Şen ise, "Bugün burada bir arada olmak sadece bir iftar sofrasında olmak değildir, buluşmak, ortak değerlerimizi yaşatmak adına önemli bir adımdır. Birlikte olursak güçlü oluruz, dayanışma içinde olursak başarırız. İzmir'deki bu iftar birlikteliğimizi daha da büyütecektir" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

