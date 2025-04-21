İzmir'de Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü Kuruldu

(İZMİR)- Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yaşatılması amacıyla Konak Belediyesi bünyesinde kurulan Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, kent kimliğinin güçlenmesine ve turizm potansiyelinin artmasına katkı sağlıyor. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Müdürlüğümüz, tarihi yapıları ve alanları koruma altına alacak, onları gelecek nesillere aktarmak için kapsamlı projeler geliştirecektir" dedi.

Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı, Cumhuriyet dönemlerinden zengin miras alanları ve eserlerini sınırları içerisinde bulunduran Konak Belediyesi bünyesinde kurulan Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, tarihi mirasın korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yaşatılması için çalışmalarına başladı.

Kent kimliğinin güçlenmesine ve turizm potansiyelinin artmasına büyük katkı sağlayacak Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'nün faaliyetleri arasında, bilimsel araştırmalara dayalı belgeleme ve restorasyon çalışmaları, tarihi yapıların bakım ve onarımı, kentsel tasarım ve düzenleme projeleri, toplumsal farkındalık artırıcı etkinlikler ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, meslek odaları, Tarihi Kentler Birliği ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, çok yönlü bir koruma stratejisi geliştirmeyi planlayan müdürlüğün çalışmaları sayesinde İzmir'in tarihi dokusunu korunmanın yalnızca uzmanların değil, tüm toplumun sahiplendiği ortak bir sorumluluk haline getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalarına başladı

Kurulduktan sonra hızla faaliyete başlayan Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, kentin simge noktalarından Havra Sokağı ve İkiçeşmelik bölgelerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yanı sıra Çakaloğlu Hanı ve Hamdi Dalan Sabun Fabrikası'nın restorasyon süreçlerinin takibini yürütüyor. Kapsamlı bir envanter çalışmasına da başlayan Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, ziyaretçi deneyimine yönelik yeni rotalar için harekete geçti. Ayrıca Tuzcu Mahallesi'nde bağış yoluyla belediyeye tahsis edilen iki yapının restorasyon projelerinin hazırlanmasına için Valilik fonuna müracaatta bulunuldu.

Başkan Mutlu: Tarihi yapıları koruma altına alacak

Kültürel mirasın korunmasının yalnızca tarihi yapıların restore edilmesiyle sınırlı olmadığını; bu mirasın sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamda yaşatılmasının da büyük önem taşıdığını dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kültürel miras, yalnızca geçmişin bir kalıntısı değil, aynı zamanda bugünün kimliği ve geleceğin teminatıdır. Bu mirasın korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yaşatılması, toplumsal bilincin artırılması ve bilimsel temellere dayalı koruma politikalarının uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek tarihi yapıları ve alanları koruma altına alacak, onları gelecek nesillere aktarmak için kapsamlı projeler geliştirecektir. Gelecek nesillere, tarihi mirasını koruyarak ve yaşatarak aktarabilen bir toplum olabilmek için, bilimsel, katılımcı ve sürdürülebilir bir kültürel miras yönetim anlayışı benimsemek büyük önem taşımaktadır. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüz, bu doğrultuda çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek ve kent merkezimizin tarihi ile kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Antik çağlardan günümüze uzanan miras

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan "İzmir Tarihi Liman Kenti" alanı, kentin en önemli kültürel miraslarını barındırıyor. Bu bölgede Kemeraltı, Alsancak, Kalearkası gibi önemli sit alanları bulunmakta olup, toplamda yaklaşık 3 bin kültürel miras alanı Konak Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanı içinde yer alıyor. Antik çağlarda önemli bir liman kenti olan İzmir, Helenistik ve Roma dönemlerinde İyonya'nın en görkemli şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.