İzmir'de Kumar Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Kumar Operasyonu: 10 Gözaltı

İzmir\'de Kumar Operasyonu: 10 Gözaltı
09.06.2026 11:06
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İzmir'de kumar ve yasa dışı gelir aklama soruşturmasında 10 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

İZMİR'de kumar ve yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kumar ve yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun'a aykırılık ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçunu işledikleri belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

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