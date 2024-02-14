İzmir\'de kuzeni tarafından kazara vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla kazara vurulduğu öne sürülen kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bahriye Üçok Mahallesi'ndeki Berin Taşan Sokak'ta matbaa işiyle uğraşan Atakan Kaşıkçı (40), iş yerinde silahla vuruldu.
Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Kaşıkçı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaşıkçı'yı vurduğu öne sürülen kuzeni A.H. (30), polislerce yakalandı.
Şüpheli A.H'nın saklanmasına yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen B.K. de gözaltına alındı.
A.H, kurusıkıdan bozma silahı göstermek için aralarında husumet bulunmayan Kaşıkçı'nın yanına gittiğini anlatarak, burada silahın kazara ateş aldığını öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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