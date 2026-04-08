Meslek Fabrikası Direnişinde 3. Gün: İzmir'de Büyük Miting ve Tepki

Meslek Fabrikası direnişinde 3. gün geride kalmak üzere. Fabrikanın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi ve tahliye süreci, İzmir'de yoğun tepkiye neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, STK'lar, dernekler ve işçilerin çağrısıyla binlerce vatandaş, fabrika karşısında bir araya geldi. Mitinge İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'li siyasetçiler, sendika temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Başkan Tugay, konuşmasında, binanın kamulaştırılması sonrası yaşananları anlatarak, "Biz bugün burada Meslek Fabrikası'yla ilgili yapılan bu hatanın normal görülmemesi için bir araya geldik" dedi. Tugay, binanın tapusunun tertemiz bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu, ancak hukuki süreçler ihlal edilerek tahliye girişiminde bulunulduğunu belirtti. Sabahın erken saatlerinde 700 polisin gelmesi ve özel güvenlik görevlilerinin hukuksuzca içeri girmesi gibi olayları eleştirdi.

Tugay, "Bu binayı yapan onlar değil, restorasyonu halkın parasıyla belediye yaptı. Ben size bu emeği yedirmem" diyerek direnişin süreceğini vurguladı. Ayrıca, vakfın Osmanlı kayıtlarında varlığının bittiğini ve yasal koşulları sağlamadığını ifade etti. "Burası İzmir, burası başka yere benzemez. Bu şehir böyle kolay kolay yanlışı, haksızlığı kabullenmiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu da konuşmasında, "İyilik er geç kötülüğü yenecektir" diyerek birlik olmanın önemine dikkat çekti. Devletin mallarının satılmasına karşı çıkılması gerektiğini belirterek, "Meslek fabrikasını verirsek direnmezsek yarın hepsi gidecek" uyarısında bulundu. Miting, İzmir halkının hak arayışını ve direniş kararlılığını yansıttı.