Meslek Fabrikası'nda El Konulma Sonrası Kursiyerler Çim Alanda Ders Yaptı

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Meslek Fabrikası binasına Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından el konulmasının ardından yaşanan mağduriyetler, ücretsiz İngilizce kursiyerlerini etkiledi. Kursiyerler, binaya girişlerin polisler tarafından engellenmesi nedeniyle son derslerini fabrikanın karşısındaki çim alanda yapmak zorunda kaldı. Masa ve sandalyelerle sınıfa dönüştürülen bu alanda derslerini tamamlayan kursiyerler, karmaşık duygular yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Meslek Fabrikası'nın belediyenin gurur kaynaklarından biri olduğunu belirterek, yaşanan sıkıntıları kabul edilemez buldu. Kaçar, eğitimlerin kesintiye uğramaması için Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yoğun çaba gösterdiğini ve eğitimlerin 28 farklı noktada sürdüğünü ifade etti. Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, kursiyerlere teşekkür ederek, 160 saatlik İngilizce A2 eğitimini tamamladıklarını ve umutla yeni eğitimlerde buluşmayı diledi.

Kursiyerlerden Aslı Başkaya Koska, Meslek Fabrikası'nın hayallerini gerçekleştirmelerine destek olduğunu vurgulayarak, bu tür kurslar için bütçe ayıramayan insanlar için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Diğer kursiyerler Şeyda Karaarslan ve Ayfer Şahin Gürpınar da Meslek Fabrikası'nın İzmir'e önemli katkılar sunduğunu, gönül bağıyla yapılan çalışmaların sonlandırılmasının haksızlık olduğunu belirterek, bu oluşuma sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.