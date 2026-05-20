İzmir\'de Meslek Liseleri Kortej Yürüyüşü

İzmir'de "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Etkinlikleri" kapsamında öğrencilerin katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yürüyüş meslek liselerinden 250 öğrencinin katılımıyla Kızlarağası Hanı önünden başladı.
Bando eşliğinde meslek liseleri ve mesleki eğitimin önemine dikkat çekilen pankart ve dövizlerin taşındığı yürüyüş, Konak Meydanı'nda sona erdi.
Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, şube müdürleri, esnaf odaları temsilcileri ve öğretmenler de katıldı.
