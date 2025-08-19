İzmir'de Orman Yangınları ve Ağaçlandırma Toplantısı - Son Dakika

İzmir'de Orman Yangınları ve Ağaçlandırma Toplantısı

19.08.2025 18:05
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, orman yangınları ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, düzenlenen toplantıda kentteki orman yangınları ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgilendirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki toplantıya CHP ve AK Partili üyeler katıldı.

Toplantıda katılımcılara kentteki orman yangınları ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İzmir'de geçmişte yanan ormanların tamamının ağaçlandırıldığını belirtti.

Geçen yıl İzmir'de 195 yangında 4 bin 376 hektarlık ormanın etkilendiğini kaydeden Yıldız, "Yanan orman alanları başta olmak üzere toplam 3,7 milyon adet fidan ve 2,6 milyon adet tohum toprakla buluşturuldu. Son 22 yılda ise İzmir'de 3 bin 142 orman yangınında 25 bin 963 hektar orman alanı etkilendiği halde, yanan orman alanları başta olmak üzere yanan orman alanından daha fazlasını 110 bin 902 hektar alanda toplam 74 milyon 479 bin adet fidanı ve 118 milyon adet tohumu toprakla buluşturularak ağaçlandırdık." ifadelerini kullandı.

Yıldız, bu yıl 73 hava aracının 3 bin 145 saat uçarak 47 bin 918 ton su attığını dile getirdi.

Yanan yerlerin dört katı kadar ağaç dikildiğini, ormanların gençleştiğinin altını çizen Yıldız, şöyle devam etti:

"CHP'li arkadaşlarımızın da net sorular sorarak gerekli doğru bilgilere ulaştıklarını düşünüyorum. Toplantımızda, Orman Bölge Müdürlüğümüzün ortaya koyduğu başarılı çalışmaları açık ve net bir şekilde görmüş olduk. AK Parti grubu olarak bizler, her zaman kurumlarımızın doğru değerlendirilmesi konusunda iletişimden yana olduk, olmaya da devam edeceğiz. Orman yangınları, müdahale yöntemleri ve sonrasındaki süreçlerle ilgili akıllardaki soru işaretlerinin net bir şekilde giderildiği kanaatindeyiz. İHA ile ormanlarımız 7/24 gözetim altında. Yanlış bilinenlerin doğrusunu öğrenmek için buradayız. Asıl doğrular devletin kayıt altına aldığı gerçekledir. Çünkü devletin sorumlulukları var. Kurumlar hesap verdikleri için doğal olarak rakamları çarpıtma ihtimalleri yok."

Kaynak: AA

