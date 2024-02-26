İzmir'de otomobil çarpması sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de otomobil çarpması sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir\'de otomobil çarpması sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarpması sonucu yaralanan Mevlüt Elçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

26.02.2024 06:45  Güncelleme: 06:46
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, H.P. (50) idaresindeki 35 EA 9628 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt Elçi'ye (58) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Elçi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Elçi, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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