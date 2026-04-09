İzmir'de Polis Karakolu Saldırısı Davası Başladı: 13 Sanık Yargılanıyor
İzmir'de Polis Karakolu Saldırısı Davası Başladı: 13 Sanık Yargılanıyor

09.04.2026 16:11
Balçova'da 3 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin 7'si tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlandı. Eren Bigül, DEAŞ'ı sevdiğini ancak bağlantısı olmadığını belirtti.

İzmir'in Balçova ilçesinde Eren Bigül tarafından polis merkezine düzenlenen ve 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin 7'si tutuklu 13 sanığın yargılanmasına İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Eren Bigül, babası Nuhver Bigül ve annesi A. B. dışındaki sanıkların dosyaları ayrıldı. Duruşmada Eren Bigül, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmedim, silahlı terör örgütüne üye değilim' dedi. DEAŞ ile bağlantısı olmadığını ancak sevdiğini, internetten faaliyetlerini izlediğini ve Bağdadi'nin videolarını takip ettiğini belirtti. Saldırıyı, DEAŞ'ın Türkiye'ye saldırın çağrısından etkilenerek yaptığını ifade etti.

Bigül, silah kullanmayı havalı tabancalarla öğrendiğini, evde yarı otomatik av tüfeği ve bomba yaptığını anlattı. Babası Nuhver Bigül ise oğlunun radikal olduğunu öğretmenlerinden öğrendiğini, silahları oyunlarda gördüğü için aldığını söyledi. Anne A. B., olayla ilgisinin olmadığını, oğlunu DEAŞ videoları izlerken gördüğünde uyardığını belirtti. Yaralı polis memuru Murat Dağlı, sanık ailenin mağdur edebiyatı yaptığını, çocukta pişmanlık belirtisi olmadığını vurguladı. Şehit polis memuru Hasan Akın'ın eşi Şule Akın ise sanık ailesinin milliyetçilik iddialarını eleştirdi. Duruşmaya verilen aradan sonra devam edilecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:53:50.
