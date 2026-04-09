İzmir'de Polis Karakolu Saldırısı Davası Başladı: 13 Sanık Yargılanıyor

İzmir'in Balçova ilçesinde Eren Bigül tarafından polis merkezine düzenlenen ve 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin 7'si tutuklu 13 sanığın yargılanmasına İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Eren Bigül, babası Nuhver Bigül ve annesi A. B. dışındaki sanıkların dosyaları ayrıldı. Duruşmada Eren Bigül, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmedim, silahlı terör örgütüne üye değilim' dedi. DEAŞ ile bağlantısı olmadığını ancak sevdiğini, internetten faaliyetlerini izlediğini ve Bağdadi'nin videolarını takip ettiğini belirtti. Saldırıyı, DEAŞ'ın Türkiye'ye saldırın çağrısından etkilenerek yaptığını ifade etti.

Bigül, silah kullanmayı havalı tabancalarla öğrendiğini, evde yarı otomatik av tüfeği ve bomba yaptığını anlattı. Babası Nuhver Bigül ise oğlunun radikal olduğunu öğretmenlerinden öğrendiğini, silahları oyunlarda gördüğü için aldığını söyledi. Anne A. B., olayla ilgisinin olmadığını, oğlunu DEAŞ videoları izlerken gördüğünde uyardığını belirtti. Yaralı polis memuru Murat Dağlı, sanık ailenin mağdur edebiyatı yaptığını, çocukta pişmanlık belirtisi olmadığını vurguladı. Şehit polis memuru Hasan Akın'ın eşi Şule Akın ise sanık ailesinin milliyetçilik iddialarını eleştirdi. Duruşmaya verilen aradan sonra devam edilecek.