İzmir'de Pompalı Tüfekle Açılan Ateşte 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de Pompalı Tüfekle Açılan Ateşte 7 Kişi Yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Selvili Mahallesi'nde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

05.07.2024 04:49
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, O.Ç. (31) Selvili Mahallesi'nde C.G'nin (32) iş yerine gitti.

İş yeri önüne gelen O.Ç. ve O.Ö'nün (29) bulunduğu araçtan C.G'ye pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda C.G. ile çevrede bulunan M.S. (64), E.S. (54), M.S. (32), H.D. (30), İ.K. (38) ve S.T. (20) tüfekten çıkan saçmalardan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan O.Ç. ve O.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Pompalı Tüfekle Açılan Ateşte 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Pompalı Tüfekle Açılan Ateşte 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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