İzmir'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

17.02.2026 23:12
İZMİR'de etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kentin birçok bölgesinde su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kentte gün boyu devam eden sağanak sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yağmur suları kaldırımlarla birleşti. Su birikintilerinin oluştuğu Anadolu Caddesi ve Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de sağanak sebebiyle yollar göle döndü. Yağmur suları sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yoğunluk yaşanıyor. Hem vatandaşlar hem de belediye ekipleri, suların tahliyesi ve tıkanan rögarların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

DEPOLARI VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sağanak sebebiyle iş yerlerinin ve apartmanların zemin katlarını su bastı. Bir iş hanının deposu da suyla doldu. İş hanının görevlisi Şeyhmus Tarın, her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını söyledi. Tarın, "18 yıldır bu binada çalışıyorum. 18 yıldır halimiz bu. Sabahlara kadar suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Burayı bırakıp evimize gidemiyoruz. Hangi başkan gelirse gelsin böyle. 2 sene o de sular tavana kadar dolmuştu. Yağmur yağdığında korkuyorum. Durumumuz içler acısı. Bir çözüm bekliyoruz. Her sene aynı şeyi yaşamaktan bıktık" dedi.

KORDONBOYU SULAR ALTINDA

Sağanak sebebiyle Alsancak Kordonboyu da sular altında kaldı. Yükselen sular kaldırımları aşarken, belediye ve itfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

