İzmir'de Menfeze Giren Aracın Çıkarılmasına Çalışılıyor - Son Dakika
İzmir'de Menfeze Giren Aracın Çıkarılmasına Çalışılıyor

30.01.2026 18:57  Güncelleme: 00:30
İzmir'de etkili olan sağanak yağışların ardından Kemalpaşa Ulucak'ta dört araç İncepınar Deresi'ne sürüklendi. Ekipler, sıkışan aracı çıkarmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

(İZMİR) - İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından Kemalpaşa Ulucak'ta dört araç İncepınar Deresi'ne sürüklendi. Araçlardan biri menfezde sıkışırken, ekipler yeni yağış öncesi aracı çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de dün gece şiddetini artıran ve kısa sürede etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. En yoğun yağış Buca'da görülürken, Konak, Bornova ve Kemalpaşa'da da sağanak etkili oldu. Yaklaşık 1,5 saat içerisinde bazı bölgelerde metrekareye 80 kilogram, İzmir genelinde ise ortalama 45 kilogram yağış düştü. Kemalpaşa Ulucak'ta taşkın sırasında İncepınar Deresi'ne sürüklenen dört araçtan üçü menfezin diğer ucundan çıkmayı başarırken, bir araç menfez içerisinde sıkışıp kaldı.

Geceden sabaha kadar süren çalışmalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ile Kemalpaşa Belediyesi ekipleri koordineli şekilde görev yaptı. Sıkışan aracı çıkarmak için ilk etapta halatla çekme yöntemi denendi ancak halatların koptuğu öğrenildi. Bunun üzerine vinç çağrıldı. Yağmur beklentisinin devam etmesi ve pazar günü için yoğun yağış uyarısı yapılması nedeniyle ekipler, menfezde sıkışan aracı parçalarını sökerek çıkarmaya çalışıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Olaylar, Güncel, Ulucak, İzmir, Son Dakika

