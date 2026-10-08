İzmir'de Sercan Sayal'ın suç örgütü operasyonunda 5 gözaltından 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Sercan Sayal'ın suç örgütü operasyonunda 5 gözaltından 4'ü tutuklandı

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İzmir\'de Sercan Sayal\'ın suç örgütü operasyonunda 5 gözaltından 4\'ü tutuklandı
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İzmir'de Sercan Sayal'ın liderlik ettiği suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. Ekipler, şüphelilerin Konak'ta bir iş yeri ve park halindeki aracı kundakladığını tespit etti.

İZMİR'de, Sercan Sayal'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sercan Sayal'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. 5 Ekim saat 03.00 sıralarında, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi 2822 Sokak'ta bulunan bir iş yeri ile iş yeri önünde park halinde bulunan aracın örgüt üyelerince kundaklandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, olayın failleri olduğu tespit edilen 5 şüpheliyi önceki gün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de Sercan Sayal'ın suç örgütü operasyonunda 5 gözaltından 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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