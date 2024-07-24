İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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İzmir'in Konak ilçesinde laf atma tartışmasından çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam B.D. ve kardeşi E.D. ile beraberindeki kadınlara, Samsun Caddesi'nde, Çağlar K. ve F.Y'nin laf atması üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağlar K. ve F.Y. silah, B.D. ise bıçakla bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çağlar K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.Y'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden E.D. ve B.D'yi gözaltına aldı. Diğer zanlı F.Y'nin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.